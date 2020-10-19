В ресторанах Башкирии запретят проведение корпоративов и банкетов
В ресторанах Башкирии запретят проведение корпоративов и банкетов Фото: Валерий Шахов
В ресторанах Башкирии запретят проведение корпоративов и банкетов, сообщили в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Соответствующие изменения в республиканский указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Башкирии будут внесены 19 октября.
«Норма непопулярная, но мы на нее идем, — заявил на совещании Глава региона Радий Хабиров. — В ресторанах и других точках общепита запретить проведение всевозможных корпоративов, то есть массовых мероприятий. Корпоративы, банкеты — все это переносим на более поздний срок. Пусть на нас не обижаются. Иначе мы потом эти рестораны будем просто закрывать, а мы не хотим этого делать».Как сообщал «Башинформ», за минувшие сутки COVID-19 диагностирован еще у 68 жителей Башкирии. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 809 подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.