Соответствующие изменения в республиканский указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Башкирии будут внесены 19 октября.

В ресторанах Башкирии запретят проведение корпоративов и банкетов, сообщили в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Галина Бахшиева

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