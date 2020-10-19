Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.96

EUR 91.30

19 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В правительстве Башкирии заболели коронавирусом три вице-премьера

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В правительстве Башкирии заболели коронавирусом три вице-премьера Фото: Олег Яровиков

Сегодня в правительстве Башкортостана болеют коронавирусом три заместителя премьер-министра. Об этом на оперативном совещании заявил Глава республики Радий Хабиров.

Также Глава региона отметил, что заболело очень много чиновников, которые не соблюдали дисциплину и предписанные правила эпидемиологии.

«Я теперь объясню, почему мы болеем. Первая часть была — подготовить здравоохранение, здесь мы подготовим. И средства для этого есть, и врачи у нас научились работать. А вот вторая часть — дисциплина и ответственность», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он рассказал, что в ряде госучреждений и их подведомственных учреждениях были проведены проверки на предмет соблюдения противоэпидемиологических требований. В список нарушителей попали ГУП «УАЗ», Башкирский институт развития образования, Минкультуры, Республиканский центр поддержки населения, Республиканское управление капитального строительства, Управление государственного аналитического контроля.

«Тогда вы увольтесь, эти чиновники, я найду других людей, потому что мне работать не с кем становится. От того, что вы все болеете, у меня рук не остается», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поручил усилить контроль в госучреждениях.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На дороге в Башкирии нашли человеческую ногу
В Салаватском районе Башкирии водитель обнаружил человеческую ногу, сообщили в пресс-службе республиканского Следкома. По предварительным данным, жител
В Уфе в ДТП кроссовер опрокинулся на крышу: женщину с двумя детьми госпитализировали
В Уфе днем 18 октября на повороте, где заканчивается улица Сун-ят-Сена и начинается улица Ветошникова, произошло серьезное ДТП. Как сообщили агентству «Б
В России начали действовать обновленные правила получения пенсий
В России с сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила получения пенсий, сообщает «Парламентская газета». Теперь, если пенсионер решит сменит
В двух торговых центрах Уфы Роспотребнадзор выявил 38 нарушений норм по коронавирусу
Сотрудники Роспотребнадзора Башкортостана с 12 по 16 октября проверяли торгово-развлекательные центры «Мега» и «Семья». Профилактические мероприятия по с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть