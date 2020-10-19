Фото: Олег Яровиков В правительстве Башкирии заболели коронавирусом три вице-премьера Фото: Олег Яровиков

Сегодня в правительстве Башкортостана болеют коронавирусом три заместителя премьер-министра. Об этом на оперативном совещании заявил Глава республики Радий Хабиров.

Также Глава региона отметил, что заболело очень много чиновников, которые не соблюдали дисциплину и предписанные правила эпидемиологии.

«Я теперь объясню, почему мы болеем. Первая часть была — подготовить здравоохранение, здесь мы подготовим. И средства для этого есть, и врачи у нас научились работать. А вот вторая часть — дисциплина и ответственность», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он рассказал, что в ряде госучреждений и их подведомственных учреждениях были проведены проверки на предмет соблюдения противоэпидемиологических требований. В список нарушителей попали ГУП «УАЗ», Башкирский институт развития образования, Минкультуры, Республиканский центр поддержки населения, Республиканское управление капитального строительства, Управление государственного аналитического контроля.

«Тогда вы увольтесь, эти чиновники, я найду других людей, потому что мне работать не с кем становится. От того, что вы все болеете, у меня рук не остается», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поручил усилить контроль в госучреждениях.