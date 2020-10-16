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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мы должны врачам особое тепло подарить — Радий Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Мы должны врачам особое тепло подарить — Радий Хабиров Фото: glavarb.ru

Федеральные и республиканские доплаты, путевки в санатории — в интервью каналу «Россия 24» глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки врачей. «Когда инфекция начиналась, еще весной, мы, наверное, первыми в России ввели свои меры поддержки. Это были наши, республиканские меры. Мы думали, что это на два-три месяца. Заложили 150 млн рублей. На данный момент на доплаты ушло почти 900 млн рублей. Деньги у нас есть, и на будущее мы деньги заложили. С этим проблем не будет. Есть шероховатости, очень болезненно это воспринимается – это мы быстро отрабатываем. Вопрос в другом: наступила вторая фаза, когда врачи уже столько недель и месяцев работают в таких сложных условиях. Они держат ситуацию, но профессионально выгорают, многие болеют. Мы должны к ним проявить особую чуткость, особое тепло им подарить. Мы придумали, что, если врач, медсестра, волонтёр заболели в ходе выполнения своих служебных обязанностей, мы им даём сертификат на реабилитацию в наших санаториях, санатории у нас в республике очень неплохие. Врачи уже начали этим пользоваться. В нашем понимании, самое важное, к чему мы должны бережно относиться, – это врачи и в целом система здравоохранения».

На вопрос ведущего о том, как власти следят за тем, чтобы врачи получали положенные им выплаты, Радий Хабиров ответил, что в современной ситуации это несложно:

«Сейчас мир настолько прозрачен, что любая неумелая и некачественная работа власти становится известной и, соответственно, тут же до нас доходит. Вопрос другой: мы очень часто встречались с другой ситуацией, когда по сути нарочно для того, чтобы возбудить интерес к тому, что кому-то не выплатили, появлялись фейковые новости. Мы, как только в СМИ появляется любая новость, набрасываемся на эту ситуацию. Потому что это поручение Президента. Президент неоднократно говорил, что мы должны абсолютно жёстко и точно это контролировать. Поэтому с этой частью мы справляемся, и врачи получают то, что им действительно положено».

ИА «Башинформ»
Теги: радий хабиров, врачи, выплаты
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