Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров поручил выделить 100 служебных автомобилей госвласти для развоза врачей Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи с руководителями крупных лечебных учреждений региона дал поручение выделить 100 служебных автомобилей из парков органов государственной власти для доставки врачей к местам работы и домой.

Кроме того, из республиканского бюджета выделили дополнительные средства для лекарственного обеспечения пациентов с коронавирусом, закупки экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ.