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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил выделить 100 служебных автомобилей госвласти для развоза врачей

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Радий Хабиров поручил выделить 100 служебных автомобилей госвласти для развоза врачей Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи с руководителями крупных лечебных учреждений региона дал поручение выделить 100 служебных автомобилей из парков органов государственной власти для доставки врачей к местам работы и домой.

Кроме того, из республиканского бюджета выделили дополнительные средства для лекарственного обеспечения пациентов с коронавирусом, закупки экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, врачи, коронавирус
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