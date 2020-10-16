Радий Хабиров провёл встречу с новым военкомом Башкирии Михаилом Блажевичем
Радий Хабиров провёл встречу с новым военкомом Башкирии Михаилом Блажевичем Фото: пресс - служба главы Башкортостана
Сегодня, 16 октября, глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с новым руководителем военного комиссариата республики Михаилом Блажевичем.
«Я очень рад приветствовать вас в Башкортостане, – сказал Радий Хабиров. – Мне приятно, что наш комиссариат возглавил человек, который практически всю свою жизнь отдал службе в Вооружённых силах. Республика у нас большая, население активное. У нас сильны ратные традиции, высок престиж воинской службы. Башкортостан на хорошем счету в Министерстве обороны России. Мы надеемся, что эту работу вы успешно продолжите. Добро пожаловать».
Михаил Блажевич поблагодарил Радия Хабирова за тёплый приём.
«Я знаком с историей республики, с достижениями моих предшественников на этом посту, – сказал военком Башкортостана. – Здесь очень высокий призывной потенциал, и я приложу все усилия, чтобы поддерживать эту работу на таком же уровне. Задачи у нас большие, будем стремиться к лучшему».Справка
Михаил Александрович Блажевич, полковник, командир 67-й зенитной ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Уроженец города Киева (Украина), окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище и Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Смоленске. Приказом министра обороны Российской Федерации № 745 от 24 сентября 2020 года назначен на должность военного комиссара Республики Башкортостан.