Радий Хабиров провёл встречу с новым военкомом Башкирии Михаилом Блажевичем

Михаил Александрович Блажевич, полковник, командир 67-й зенитной ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Уроженец города Киева (Украина), окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище и Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Смоленске. Приказом министра обороны Российской Федерации № 745 от 24 сентября 2020 года назначен на должность военного комиссара Республики Башкортостан.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях