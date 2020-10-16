В России 31 декабря 2021 года объявили выходным

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

В следующем году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, то их решено перенести на пятницу 5 ноября, и пятницу 31 декабря, соответственно.

Нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля, чтобы у россиян было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, или с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье), отмечается в сообщении.