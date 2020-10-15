В Башкирии глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин ушел в отставку

Глава администрации Караидельского района Башкирии Ильдар Гарифуллин ушел в отставку. Как сообщает пресс-служба районной администрации, такое решение было принято сегодня, 15 октября 2020 года, на внеочередном заседании Совета Караидельского района пятого созыва.

На заседании были рассмотрены и приняты решения о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Ильдара Гарифуллина и о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Караидельского района.

Временно исполнять обязанности главы муниципалитета будет заместитель главы администрации района по социальной политике Айдар Шайдуллин.

Напомним, Ильдар Гарифуллин возглавлял Караидельский район с 2012 года.

«Уважаемые караидельцы! Сегодня завершаю свою деятельность на посту главы администрации Караидельского района. Долгие годы, работая на ответственном участке, ежечасно и полностью отдавал все силы развитию муниципалитета, трудился на совесть и на результат, — написал экс-глава района Ильдар Гарифуллин на своей странице в соцсети. — Счастлив, что когда-то по воле судьбы оказался в этом прекрасном районе, который стал для меня родным, повстречал много интересных, замечательных и добрых людей. Сегодня Караидельский район – это успешный и процветающий район с устойчивым ростом производства в лесопромышленной и сельскохозяйственной отрасли, развитой предпринимательской деятельностью и туризмом. Хочу выразить слова благодарности коллективу Администрации МР, главам сельских поселений, руководителям организаций и предприятий муниципалитета, жителям района за поддержку и совместную плодотворную работу. Желаю, чтобы Караидельский район процветал и дальше, наращивал темпы социально-экономического развития. А вам, уважаемые караидельцы, от всей души желаю большого человеческого счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и неиссякаемых жизненных сил в реализации всех начинаний».