Радия Хабирова наградили Почетной грамотой войск Национальной гвардии России

Генерал-полковник Александр Порядин высоко оценил взаимодействие с республикой в ходе выполнения задач Росгвардии и эффективность совместной работы по обеспечению правопорядка. За содействие в осуществлении полномочий, возложенных на войска Росгвардии, Александр Порядин вручил Радию Хабирову Почётную грамоту Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии России, генерал-полковником Александром Порядиным. Глава региона поздравил командующего с 40-летием образования Приволжского округа войск национальной гвардии России.

ИА «Башинформ»

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