Радия Хабирова наградили Почетной грамотой войск Национальной гвардии России
Радия Хабирова наградили Почетной грамотой войск Национальной гвардии России Фото: пресс - служба главы Башкортостана
Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии России, генерал-полковником Александром Порядиным. Глава региона поздравил командующего с 40-летием образования Приволжского округа войск национальной гвардии России.
«Хочу в Вашем лице пожелать всем военнослужащим здоровья и чистого неба над головой! Вы стоите на защите интересов нашего государства. Это очень важная служба, – подчеркнул Радий Хабиров. – Сейчас мы реконструируем в Уфе Советскую площадь, где установим памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову, именем которого назван уфимский отряд спецназа Росгвардии. Мы хотим, чтобы именно здесь приносили присягу выпускники Уфимского юридического института, проводили торжественные мероприятия сотрудники МВД и военнослужащие Росгвардии».Генерал-полковник Александр Порядин высоко оценил взаимодействие с республикой в ходе выполнения задач Росгвардии и эффективность совместной работы по обеспечению правопорядка. За содействие в осуществлении полномочий, возложенных на войска Росгвардии, Александр Порядин вручил Радию Хабирову Почётную грамоту Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.