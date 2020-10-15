В Уфе установили памятник генерал–лейтенанту полиции Артуру Ахметханову

Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов



















Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов

Сегодня на Мусульманском кладбище Уфы состоялось открытие бюста генерал–лейтенанту полиции Артуру Ахметханову. Видный сын Башкортостана прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Много лет возглавлял в Башкирии ГИБДД и милицию общественной безопасности, разыскивал убийц, воров и других опасных преступников. В октябре 2018 года Артур Фарвазович вернулся в родную республику, где исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур. В мае 2019 года он ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни.

«Время бежит, почти полтора года прошло со дня прощания с нашим соратником и другом, патриотом Башкортостана и России Артуром Фарвазовичем Ахметхановым. Судьба так сложилась, что он отдал всю свою жизнь служению России, в последние годы работал в правительстве нашей республики. К сожалению, коварная болезнь вырвала его из наших рядов. Для меня и как руководителя, и как человека – это очень серьезная потеря. Когда рядом был такой сильный и надежный человек, многие вопросы решались эффективнее. Для всех нас это невосполнимая потеря. Открытие памятника – это дань уважения и памяти его ратному труду и жизненному пути, уважение к родным и близким, которых мы никогда не забудем. Они всегда будут с нами. Светлая память Артур Фарвазович, вы всегда будете в наших сердцах», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на церемонии открытия памятника.

«Артур Фарвазович был одним из авторитетных руководителей в войсках национальной гвардии. Мы вместе с ним создавали новую структуру в рамках Приволжского федерального округа. Он завоевал огромный авторитет не только среди полицейских, но и войсковых подразделениях и сил специального назначения. Его заслуга велика, я преклоняюсь перед ним от имени всего коллектива. Артур Фарвазович, мы всегда будем помнить тебя. Вечная память», — отметил Александр Порядин.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России, генерал-полковник Александр Порядин сказал, что он не мог не прибыть в этот день в республику.Артур Фарвазович Ахметханов родился в 1962 году в деревне Турнали Салаватского района БАССР. Образование высшее — в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета по специальности «юрист-правовед», позже — Академию управления МВД РФ. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД Уфы, после почти шесть лет возглавлял республиканскую ГИБДД, с 2005 по 2008 год — заместитель министра, начальник службы милиции общественной безопасности МВД Башкирии.

С 2008 по 2016 год — министр внутренних дел в Северной Осетии. Как отмечали местные СМИ, это почти рекорд долгожительства среди полицейского начальства непростого Северо-Кавказского округа. При Ахметханове в Северной Осетии задержали и осудили на реальные сроки членов нескольких банд, промышлявших похищениями людей и заказными убийствами политиков и бизнесменов. Самое громкое дело — ликвидация банды Аслана Гагиева, жертвами которой стали мэр Владикавказа Виталий Караев и бывший первый вице-премьер правительства республики Казбек Пагиев.

С 2016 по 2018 год Артур Фарвазович временно исполнял обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. На этой должности он эффективно организовывал работу подразделений по обеспечению безопасности жителей регионов Приволжского федерального округа, снижению в населенных пунктах уровня уличной преступности.

Многолетняя плодотворная деятельность Артура Ахметханова получила достойное признание. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Салавата Юлаева», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», Почетной грамотой Республики Башкортостан, именным оружием.