Фото: Олег Яровиков Прокурора Башкирии будут назначать без согласования с региональными органами власти Фото: Олег Яровиков

Госсобрание Башкортостана теперь не будет участвовать в назначении прокурора республики. Согласно принятым поправкам в Конституцию России, президент страны будет назначать региональных прокуроров после консультаций с Советом Федерации, без согласования с региональными органами власти. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что данный законопроект, вносящий изменения в закон о республиканском парламенте, – один из первых документов, которые предстоит принять для приведения республиканского законодательства в соответствие с обновленной Конституцией Российской Федерации.

«Это кропотливая и продолжительная по времени работа. В настоящее время в Государственной Думе готовится большой пакет нормативных документов, вводящих в правовой оборот новые положения Конституции. Вслед за изменением федеральных нормативных правовых актов будет меняться и региональное законодательство. Мы со своей стороны также начали подготовку соответствующих законопроектов. Это очень ответственный период. От качества готовящихся документов зависит то, как на практике будут работать новые положения Конституции, одобренные жителями нашей страны на всенародном голосовании», — пояснил Константин Толкачев.