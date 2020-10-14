Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам проводить очные совещания Фото: пресс - служба главы Башкортостана

До 18 часов 15 октября органы государственной власти, администрации городов и районов, подведомственные органам власти учреждения должны принять свой внутренний регламент по соблюдению санитарных профилактических норм. Одна из них обязательное нахождение в медицинских масках по месту работы. Об этом сегодня на заседании президиума правительства республики сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Андрей Геннадиевич, коллеги руководители, если вы в коридоре увидели своих подчиненных без масок, делайте им замечание, два раза не услышал – вплоть до увольнения. У нас много наших коллег болеют сейчас, если мы все заболеем, мы как республикой управлять будем», — возмутился Радий Хабиров.

«Все совещания проводите в онлайн – формате, в зуме, уже все знают как там работать. Почему это важно: в органах разного уровня власти работают десятки тысяч людей. Важно беречь себя и своим примером показывать населению как нужно вести себя в нынешних условиях. Мы приняли решение: вход без масок в здания администраций городов и районов запрещен, если у людей, которые пришли нет своих масок, то их должны обеспечить ими. 16 октября сотрудники контрольного управления моей администрации начнут проверку выполнения моего поручения и соблюдения масочного режима во всех органах власти и подведомственных учреждениях», — подытожил Радий Хабиров.

Глава региона также запретил всем членам правительства, министрам, главам администраций городов и районов, руководителям различных ведомств проводит совещания в обычном формате.