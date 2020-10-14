Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.28 ↑

EUR 91.07 ↓

14 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров запретил чиновникам проводить очные совещания

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Радий Хабиров запретил чиновникам проводить очные совещания Фото: пресс - служба главы Башкортостана

До 18 часов 15 октября органы государственной власти, администрации городов и районов, подведомственные органам власти учреждения должны принять свой внутренний регламент по соблюдению санитарных профилактических норм. Одна из них обязательное нахождение в медицинских масках по месту работы. Об этом сегодня на заседании президиума правительства республики сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Андрей Геннадиевич, коллеги руководители, если вы в коридоре увидели своих подчиненных без масок, делайте им замечание, два раза не услышал – вплоть до увольнения. У нас много наших коллег болеют сейчас, если мы все заболеем, мы как республикой управлять будем», — возмутился Радий Хабиров.
Глава региона также запретил всем членам правительства, министрам, главам администраций городов и районов, руководителям различных ведомств проводит совещания в обычном формате.
«Все совещания проводите в онлайн – формате, в зуме, уже все знают как там работать. Почему это важно: в органах разного уровня власти работают десятки тысяч людей. Важно беречь себя и своим примером показывать населению как нужно вести себя в нынешних условиях. Мы приняли решение: вход без масок в здания администраций городов и районов запрещен, если у людей, которые пришли нет своих масок, то их должны обеспечить ими. 16 октября сотрудники контрольного управления моей администрации начнут проверку выполнения моего поручения и соблюдения масочного режима во всех органах власти и подведомственных учреждениях», — подытожил Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Коронавирус, санитарные нормы, масочный режим
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе трагически скончался известный баянист-виртуоз Айнур Фатихов
В Уфе трагически скончался известный музыкант, баянист Айнур Фатихов. Ему было всего 37 лет. Смерть музыканта «Башинформу» подтвердили в Министерстве к
По программе «Стимул» строится большая школа в Булгаково и улицы в Уфе и Нефтекамске
Школа на 825 мест строится в Булгаково по федеральной программе «Стимул», сообщает Госстрой Башкирии. Это одно из подразделений нацпроекта «Жилье и город
Что думают родители и учителя о продлении школьных каникул и дистанционном обучении?
С 19 октября школы в Башкирии уходят на осенние каникулы. Их было решено начать раньше, увеличив почти до трех недель - по 4 ноября включительно. Мера
Глава Башкирии рекомендовал переводить сотрудников на удаленку
Глава региона Радий Хабиров рекомендовал работодателям переводить своих сотрудников на удаленный формат работы. Об этом он заявил во вторник на оперативн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть