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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии утвердили правила ведения правительственных аккаунтов в соцсетях

ПОЛИТИКА

В Башкирии утвердили правила ведения страниц госорганов в социальных сетях. Распоряжение Главы республики опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в аккаунтах Администрации Главы Башкирии рекомендовано размещать не менее 20 публикаций в месяц, а в аккаунтах органов исполнительной власти — не менее 4 публикаций в неделю.

При ведении страниц предписано применять новые возможности социальных сетей: приложения, виджеты, динамические обложки. В постах желательно использовать: фотографии, инфографику, карточки, анимации, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции — и все это с учетом особенностей той или иной соцсети. Стиль текста должен подходить под общение в соцсетях (письменная разговорная речь), не должны использоваться пресс-релизы и канцеляризмы.

Закреплено модерирование комментариев и сообщений интернет-пользователей в аккаунтах. Будут удаляться комментарии, нарушающие требования законодательства, содержащие спам-рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. Авторы-пользователи могут быть занесены в «чёрный список».

Для защиты правительственных страниц от взлома должны использоваться сложные пароли (без смысловой нагрузки) и двухфакторная идентификация (вход по СМС, через электронную почту).

Реестр аккаунтов, содержащий актуальную информацию (ссылки на страницы), должны размещать на официальных государственных сайтах.

Создание и ведение официальных аккаунтов правительства и Администрации Главы Башкирии, координация работы органов исполнительной власти, взаимодействие с администрациями районов и городов по вопросам создания и ведения страниц, консультативная помощь входят в зону ответственности Управления по социальным коммуникациям, следует из документа.

Вероника Нигматуллина
Теги: соцсети
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