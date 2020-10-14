Радий Хабиров встретился с врачами Республиканской станции скорой медицинской помощи

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

















Фото: пресс - служба главы Башкортостана

13 октября в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Руководитель региона ознакомился с условиями труда и отдыха персонала, пообщался с врачами и фельдшерами. Главный врач станции Аяз Камалов рассказал, что штат сотрудников укомплектован, имеется достаточный парк техники. В период коронавирусной инфекции нагрузка на медиков значительно выросла, начали работу специальные эпидбригады, выезжающие к пациентам с симптомами нового заболевания. В сутки коллектив станции обслуживает до 1 700 вызовов от жителей Уфы и Уфимского района.

Аяз Камалов отметил, что с развитием столицы республики крупным микрорайонам города нужны свои подстанции для оперативного приезда «скорой». В частности, такая необходимость существует в Затоне.

Глава Башкортостана пообещал рассмотреть возможность укрепления материальной базы в этой части. Радий Хабиров поблагодарил специалистов за большой объём выполняемой работы и профессионализм, отметив, что в регионе и дальше будет оказываться поддержка развитию здравоохранения.

«Ваш труд очень сложный и важный. О работе скорой помощи поступает разная информация. Поэтому я приехал сюда, чтобы увидеть реальную ситуацию. Мы готовы слушать ваши предложения о том, какое содействие может оказать республика. Знаю, что очень много врачей уже переболели коронавирусом. Мы обязательно обсудим дополнительные меры поддержки специалистов», — отметил Радий Хабиров.