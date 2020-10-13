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13 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Андрей Назаров озвучил состав нового правительства

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Андрей Назаров озвучил состав нового правительства Фото: Олег Яровиков

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров рассказал, кто будет работать в составе нового правительства. По его словам, имеющееся правительство показало свою эффективность, необходимости в серьезных изменениях нет.

«Я предложил главе республики Радию Хабирову оставить девять вице-премьеров вместо десяти, таким образом реализовать компактную схему управления правительством. При этом остаются два первых заместителя премьер-министра. Один из них — Илшат Тажитдинов будет отвечать за обеспечение работы правительства, реализацию региональных проектов, развитие особой экономический озоны «Алга». Второй первый заместитель премьер-министра — Рустам Муратов. Он остается министром экономического развития и инвестиционной политики и отвечает за всю инвестиционную деятельность, стратегию развития республики».

Как было заявлено сегодня на оперативном совещании в правительстве, ряд государственных комитетов становятся министерствами. Это делается для того, чтобы добавить приоритетности в эти направления. Комитет по строительству и архитектуре преобразуется в министерство строительства и архитектуры под руководством Рамзиля Кучербаева.

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству преобразуется в министерство транспорта и дорожного хозяйства, министром становится его руководитель Алан Марзаев. По словам Андрея Назарова, это одно из важнейших направлений работы правительства, а для граждан — один из самых чувствительных аспектов жизни в республике.

Госкомитет по торговле защите прав потребителей становится министерством торговли и услуг, что предполагает более широкие функции, им руководит по-прежнему Алексей Гусев.

Управление по контролю и надзору в сфере образования объединяется с министерством образования. Таким образом, в правительстве вместо 32 государственных ведомств остаётся 31.

Кроме того, членами правительства помимо руководителей ведомств и введенных ранее в него руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина и главы администрации ГО город Уфа Ульфата Мустафина становятся руководитель Корпорации развития Наиль Габбасов и руководитель Центра стратегических разработок Рустем Давлетов.

ИА «Башинформ»
Теги: правительство, Назаров
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