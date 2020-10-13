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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пост вице-премьера Башкирии покидает Фанур Ягафаров

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Пост вице-премьера Башкирии покидает Фанур Ягафаров Фото: Валерий Шахов

В состав нового республиканского правительства войдут девять из 10 нынешних вице-премьеров, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании. В новый состав вице-премьеров не вошел Фанур Ягафаров.

«Мы Фанура Ягафарова забираем назад, в Администрацию Главы республики, — пояснил Радий Хабиров. — Его компетенции, способности нам нужны на нашей, как говорится, половине и поэтому мы с ним проговорили, где он гораздо более эффективнее будет работать. Все остальное у нас остается по-прежнему, девять заместителей».
По словам Хабирова, как и раньше, в новый состав регионального правительства войдут два первых заместителя премьер-министра.

«Один будет отвечать за обеспечение текущей деятельности правительства, а также за контроль над реализацией нацпроектов. Второй — за экономическое развитие республики, за привлечение инвестиций. Практически все заместители премьер-министра сохраняют свои позиции и продолжают работать», — добавил Радий Хабиров.
Как сообщал «Башинформ», 17 сентября премьер-министром правительства Башкортостана назначен Андрей Назаров. Его кандидатуру депутатам Госсобрания представил глава региона Радий Хабиров, отметивший, что Назаров много сделал для развития республики, показал себя как эффективный руководитель.

В этот же день было заявлено, что новый состав правительства будет сформирован в течение месяца.

Галина Бахшиева
Теги: вице-премьер, Фанур Ягафаров
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