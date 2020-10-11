Радий Хабиров возложил цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 11 октября в Уфе в честь Дня Республики глава Башкортостана Радий Хабиров под звуки курая возложил цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву. «Дорогие башкортостанцы! От души поздравляю с Днём Республики! Всем желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия. Мы встречаем этот праздник в очень непростое время. Но я твёрдо уверен, что все вместе мы преодолеем любые испытания. И всё в нашей республике будет хорошо», — сказал Радий Хабиров.

Памятник башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу открыли в июне 2019 года на улице Заки Валиди перед Телецентром. Его автор – скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук. Общая высота монумента – около 6 метров.

Памятник национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году. Он создан по проекту скульптора Сосланбека Тавасиева, который в 1970 году за эту работу удостоен Государственной премии СССР. Самый большой конный памятник в России и Европе состоит из облицованного гранитом 10-метрового постамента и статуи высотой 9,6 м, отлитой на Ленинградском заводе «Монументскульптура».