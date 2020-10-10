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10 октября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров провел выездное совещание на месте строительства новой инфекционной больницы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездное совещание в Стерлитамаке на месте строительства новой инфекционной больницы. Напомним, что решение об этом было принято на этой неделе. После совещания в интервью журналистам Радий Хабиров рассказал, что решение о строительстве больницы – это ответ республики серьезному вызову, связанному с ростом заболевания коронавирусом.

«Наше здравоохранение с этим, конечно, справится, но я не думаю, что история эта с ковидом так быстро закончится. Поэтому мы приняли решение построить эту больницу и сдать к 15 декабря текущего года. У меня уже были предварительные договоренности с министром здравоохранения России по этому поводу, у нас уже есть положительный опыт по строительству инфекционный больницы в Уфе. В любом случае город получит современную технологичную больницу, построенную по последним стандартам и оснащенную самым современным оборудованием. Эта больница нужна для юга республики», — отметил Радий Хабиров.

По словам министра здравоохранения Башкортостана Максима Забелина, здесь будет полноценный многофункциональный инфекционный центр, где в том числе будут оказывать помощь детям и беременным в случае такой необходимости. Здесь будут применяться и другие современные медицинские технологии. Данная больница будет рассчитана на 70 изолированных медицинских боксов с возможностью размещения от одного до 4 пациентов. Будет реанимационное отделение на 12 коек.

«Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьёзное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьёзнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции. Оперативный штаб в ближайшее время примет решение, и мы резко сократим количество больших мероприятий. Вот такая история. Ну а поскольку сегодня все-таки 10 октября, я вновь всех поздравляю с Днём Республики. Всё у нас будет хорошо. Мы на вахте, мы работаем. Давайте спокойно, без суеты, пройдём опять этот непростой период», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях после посещения места строительства новой инфекционки в Стерлитамаке.

Азат Гиззатуллин
Теги: коронавирус, больница, Радий Хабиров
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