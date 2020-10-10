Фото: Валерий Шахов Владимир Якушев: Башкортостан был и остаётся одним из оплотов российского государства Фото: Валерий Шахов

10 октября в Уфе на торжественном собрании в честь Дня Республики министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев поздравил жителей Башкортостана с этим знаменательным праздником и вручил ведомственные награды работникам отрасли. Напомним, что Владимир Якушев является нашим земляком, он родился в Нефтекамске.

«Более четырёх с половиной веков назад Башкирия связала свою судьбу с Россией. Это решение имело огромное значение для укрепления нашей государственности. В 1919 году республика стала первой национальной автономией в составе РСФСР. А сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину новейшей истории государственности Башкортостана. Башкирия была и остаётся одним из оплотов российского государства. Но самое большое достояние республики – это, конечно, люди. Многонациональный народ, столетиями проживающий в мире и согласии», — отметил федеральный министр.

«Здесь динамично развиваются самые разные отрасли экономики – промышленность, строительство, сельское хозяйство, образование, наука. Республика всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Создание комфортной жизни для граждан – одно из приоритетных направлений в работе Правительства. Мы это видим по тому, как преображается республика. Важно, что серьёзные изменения мы видим не только в столице региона, но и в других городах и населённых пунктах. Сегодня мы видим строительные краны по всей республике. Возводятся новые жилые комплексы, строятся детские сады, школы, больницы, объекты спорта и культуры. Только в прошлом году было завершено строительство более 50 объектов, большая часть которых – социальные», — сказал Владимир Якушев.

«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, ограничения, которые мы, к сожалению, были вынуждены принять, строительная отрасль в этот момент устояла. По строительству жилья республика занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и входит в первую десятку регионов России по обеспечению граждан качественным и безопасным жильём», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ России.

«Ещё раз поздравляю всех с праздником! Желаю народу Башкортостана благополучия и дальнейшего процветания», – сказал в заключение федеральный министр.

По его словам, сегодня Башкортостан – один из самых успешных регионов страны.Министр отметил, что в республике создан и работает мощный строительный комплекс. Он объединяет более 12 тысяч подрядных организаций, предприятий стройиндустрии, проектных и научно-изыскательских организаций. В отрасли трудятся более 70 тысяч человек.Владимир Якушев рассказал, что каждый раз, посещая республику, отмечает позитивные перемены, особую искренность, радушие людей, их щедрость.Владимир Якушев также передал Сибаю знак победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и вручил государственные награды.