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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Якушев: Башкортостан был и остаётся одним из оплотов российского государства

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Владимир Якушев: Башкортостан был и остаётся одним из оплотов российского государства Фото: Валерий Шахов

10 октября в Уфе на торжественном собрании в честь Дня Республики министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев поздравил жителей Башкортостана с этим знаменательным праздником и вручил ведомственные награды работникам отрасли. Напомним, что Владимир Якушев является нашим земляком, он родился в Нефтекамске.

«Более четырёх с половиной веков назад Башкирия связала свою судьбу с Россией. Это решение имело огромное значение для укрепления нашей государственности. В 1919 году республика стала первой национальной автономией в составе РСФСР. А сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину новейшей истории государственности Башкортостана. Башкирия была и остаётся одним из оплотов российского государства. Но самое большое достояние республики – это, конечно, люди. Многонациональный народ, столетиями проживающий в мире и согласии», — отметил федеральный министр.
По его словам, сегодня Башкортостан – один из самых успешных регионов страны.
«Здесь динамично развиваются самые разные отрасли экономики – промышленность, строительство, сельское хозяйство, образование, наука. Республика всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Создание комфортной жизни для граждан – одно из приоритетных направлений в работе Правительства. Мы это видим по тому, как преображается республика. Важно, что серьёзные изменения мы видим не только в столице региона, но и в других городах и населённых пунктах. Сегодня мы видим строительные краны по всей республике. Возводятся новые жилые комплексы, строятся детские сады, школы, больницы, объекты спорта и культуры. Только в прошлом году было завершено строительство более 50 объектов, большая часть которых – социальные», — сказал Владимир Якушев.
Министр отметил, что в республике создан и работает мощный строительный комплекс. Он объединяет более 12 тысяч подрядных организаций, предприятий стройиндустрии, проектных и научно-изыскательских организаций. В отрасли трудятся более 70 тысяч человек.
«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, ограничения, которые мы, к сожалению, были вынуждены принять, строительная отрасль в этот момент устояла. По строительству жилья республика занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и входит в первую десятку регионов России по обеспечению граждан качественным и безопасным жильём», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ России.
Владимир Якушев рассказал, что каждый раз, посещая республику, отмечает позитивные перемены, особую искренность, радушие людей, их щедрость.
«Ещё раз поздравляю всех с праздником! Желаю народу Башкортостана благополучия и дальнейшего процветания», – сказал в заключение федеральный министр.
Владимир Якушев также передал Сибаю знак победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и вручил государственные награды.

Азат Гиззатуллин
Теги: День Республики
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