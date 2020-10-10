В Уфе торжественно открылся обновленный парк «Первомайский»

Фото: Олег Яровиков

































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе состоялось торжественное открытие парка «Первомайский» в Калининском районе столицы республики. Здесь была полная реконструкция и благоустройство общественного пространства общей площадью в 7 гектаров. Стоимость всех работ составила 724,7 млн рублей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и глава Башкортостана Радий Хабиров, пройдя по территории парка, оценили результат проведенной реконструкции. Здесь сохранили все существующие и основные тропинки, при этом добавили несколько дополнительных, ширина дорожек скорректирована с учетом норм проектирования и удобства пользования посетителями парка, в том числе с возможностью доступа маломобильных групп населения. В покрытии территории использовался функциональный газон, исключающий его вытаптывание гостями парка. Покрытия дорожек обновлены с использованием брусчатки из гранитного камня и устройством бордюрного камня также из гранита.

Строители расчистили и углубили пруд, рядом с водоемом будут амфитеатр и концертная площадка. В центре пруда реконструирован фонтан. По его периметру высадили растения-оксигенаторы с целью очистки воды.

Детская площадка значительно расширена, добавлена игровая зона свободного пользования. Для максимального комфорта и безопасности детей использовано мягкое резиновое покрытие, на универсальной спортивной площадке заменено ограждение. Старая сцена заменена на новую с раздевалками круглогодичного использования.

В парке «Первомайский» появилась спортивная зона в северо-западной части, включающая в себя: хоккейную коробку размером 30х60 м с трибунами для зрителей, а также волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки с резиновым покрытием. В северной части парка организуется зона отдыха для посетителей с сетью кафе. Во всем парке заменены скамейки и урны.

После проведенных общественных слушаний с учетом пожеланий уфимцев в парке появилась «Тропа здоровья» с покрытием из гранитной крошки, проходящая по периметру территории парка, велодорожка с резиновым покрытием, дублирующая «Тропу здоровья», улучшено освещение новых дорожек.

По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, парк получился просто замечательным.

«Здесь есть возможность посидеть отдохнуть, прогуляться по аллеям, также есть возможность для активного отдыха. Хорошее пространство, очень большая площадь. Есть красивые детские площадки. Данный парк будет востребован жителями», — поделился Владимир Якушев своими впечатлениями.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что строители сюда вложили душу и сердце и парк «Первомайский» стал лучшим в Башкортостане и примером того, как надо обустраивать общественные пространства.

В парке «Первомайский» будет своя «Аллея влюбленных», маршрут которой проложат от ЗАГСа Калининского района до фотозоны с различными тематическими арт-объектами.

Недавно здесь состоялось открытие первого в Башкирии экологического арт-объекта. Эко-арт-объекты в виде сердца предназначены для сбора пластиковых крышек. Все сырье будет отправлено на переработку, а средства пойдут на развитие экологического проекта и благотворительные цели. В рамках акции «Зеленая Башкирия» была высажена новая аллея «Соловецких юнг», посвященная молодым героям — юнгам Великой Отечественной войны.