В Сибае Андрей Назаров поручил построить новый учебный корпус школы №6

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в Сибай побывал в родной школе — Сибайской общеобразовательной школе № 6. По итогам посещения он дал поручение проработать вопрос строительства нового учебного корпуса. Старый корпус останется для внешкольного образования.

Политик отметил не очень хорошее нынешнее состояние школы, которая была построена еще в 1953 году: прохудилась кровля, скрипят деревянные полы, устарела столовая, отсутствует Wi-Fi.

«Накануне посетил Сибай. Город родной, душе близкий, — написал Андрей Назаров на своей странице в Фейсбуке. — По приезде сразу же отправился в школу, где когда-то учился. Ностальгия, конечно. Особенно когда посмотрел на станки, которые в классе труда ещё с тех самых времён стоят. Я все понимаю, но должна же быть хоть какая-то модернизация. Когда я говорю, что нельзя слепо следовать за постиндустриальной модой, объявляя рабочие профессии «вчерашним днём», я вовсе не имею в виду того, что вообще ничего менять не надо. И сами рабочие профессии, и соответствующие навыки школьников, которые выберут этот путь, должны быть адекватны требованиям сегодняшнего дня».

Премьер-министр напомнил, что в следующем году в республике пройдет Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills. «Надо давить на систему всеми силами — и административно, и средствами пропаганды — иначе она так и останется замшелой и архаичной», — отметил политик.