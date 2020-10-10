Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.02 ↓

EUR 90.71 ↑

10 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Сибае Андрей Назаров поручил построить новый учебный корпус школы №6

ПОЛИТИКА

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в Сибай побывал в родной школе — Сибайской общеобразовательной школе № 6. По итогам посещения он дал поручение проработать вопрос строительства нового учебного корпуса. Старый корпус останется для внешкольного образования.

Политик отметил не очень хорошее нынешнее состояние школы, которая была построена еще в 1953 году: прохудилась кровля, скрипят деревянные полы, устарела столовая, отсутствует Wi-Fi.

«Накануне посетил Сибай. Город родной, душе близкий, — написал Андрей Назаров на своей странице в Фейсбуке. — По приезде сразу же отправился в школу, где когда-то учился. Ностальгия, конечно. Особенно когда посмотрел на станки, которые в классе труда ещё с тех самых времён стоят. Я все понимаю, но должна же быть хоть какая-то модернизация. Когда я говорю, что нельзя слепо следовать за постиндустриальной модой, объявляя рабочие профессии «вчерашним днём», я вовсе не имею в виду того, что вообще ничего менять не надо. И сами рабочие профессии, и соответствующие навыки школьников, которые выберут этот путь, должны быть адекватны требованиям сегодняшнего дня».

Премьер-министр напомнил, что в следующем году в республике пройдет Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills. «Надо давить на систему всеми силами — и административно, и средствами пропаганды — иначе она так и останется замшелой и архаичной», — отметил политик.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство, Андрей Назаров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Минобр прокомментировал возможность перехода школ Башкирии на удаленное обучение
В Башкирии школы на дистанционное обучение переводить не планируется. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Министерстве образования республики. На
В Сибае состоятся Республиканский конкурс камнерезов и ремесленная ярмарка
29 октября в ТК «Зауралье» г. Сибай состоится ремесленная ярмарка и Республиканский конкурс камнерезов. В рамках мероприятия пройдет обучающий семинар на
В Башкирии родственники погибшего от COVID-19 врача получили компенсацию от профсоюза
Родственники врача-невролога из Стерлитамака, умершего от коронавирусной инфекции, получили компенсацию. Республиканский профсоюз сотрудников здравоохран
Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова снова станет мамой
Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова ждет ребенка, сообщил собственный источник «Башинформа». Когда именно планируется пополнение в семье, а также пол
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть