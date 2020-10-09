Фото: пресс - служба главы Башкортостана В Башкирию с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Накануне, 8 октября, в Башкортостан с рабочим визитом прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. В аэропорту его встретил Глава республики Радий Хабиров. Сегодня руководитель федерального министерства и Глава региона посетят площадь имени Ленина в Ишимбае, благоустроенную по проекту, победившему на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году.

Кроме того, в рамках визита Владимир Якушев ознакомится с объектами застройки Уфы и Бирска, а также примет участие в совещании по вопросам реализации национального проекта «Жильё и городская среда».