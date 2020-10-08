В Уфе прошло посвящение школьников в юные шаймуратовцы

Фото: Олег Яровиков

































Фото: Олег Яровиков

Ученики трех 7-х классов, которые обучаются в Башкирской Республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова, уфимских полилингвальных многопрофильных школах № 44 и № 162 «Смарт», сегодня торжественно были посвящены в шаймуратовцы. Напомним, распоряжением правительства в общеобразовательных школах Башкортостана созданы классы имени Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В этих трех школах будут оформлены кабинеты-музеи, посвященные легендарному комдиву. Планируется, что у учащихся шаймуратовских классов будет единая школьная форма, за достижения школьники будут награждаться значком «Юный шаймуратовец».

Глава Башкортостана Радий Хабиров, обращаясь к школьникам, сказал, что сегодняшний день открывает важную веху в их жизни.

«Вы будете учиться в классах имени Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Так мы продолжаем увековечивать память нашего народного героя. У вас появятся и необычные уроки: верховой езды, стрельбы из лука, плавания, начальной военной подготовки. Эти занятия укрепят вашу физическую силу, характер и прежде всего ваш дух. Решения о присвоении легендарному комдиву Шаймуратову звания Героя Советского Союза народ Башкортостана ждал все послевоенные 75 лет. Президент России нас услышал и действительно восстановил историческую справедливость. 30 марта этого года Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Минигали Шаймуратову за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 9 мая Золотая звезда Героя была передана на вечное хранение в фонд Национального музея республики. Все мы гордимся нашим национальным героем. Генерал Шаймуратов для нас настоящий пример того, как надо любить и защищать свою Родину. Дорогие ребята, вы становитесь одними из первых шаймуратовцев среди наших школьников, и, поверьте, это очень почетно и ответственно. На вас лежит ответственность, чтобы быть достойным памяти легендарного комдива, настоящим патриотом родного Башкортостана и России. Я уверен, что вы с честью и гордостью будете носить форму с символикой шаймуратовцев. Всегда следуйте девизу комдива: «Потомки Салавата отступать не умеют», доказывайте это реальными делами, не бойтесь испытаний и трудностей и смело идите к своей цели. Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным в вашей жизни событием и желаю, чтобы вы достигли больших высот в будущем и радовали нас своими успехами», — сказал Радий Хабиров.

«Будьте верны духу товарищества. Запомните навсегда слова, которые являются девизом нашего отряда: «Не важно, кто против, а важно, кто рядом». Хочу заверить, что если вы захотите продолжить службу в армии по контракту, мы можем принять вас в наш отряд на приоритетных условиях», — сказал Ирек Ганиев.

Заместитель командира 29-го уфимского отряда специального назначения внутренних войск МВД России имени Минигали Шаймуратова Ирек Ганиев отметил, что кадетские классы, созданные по указу Петра Великого, на протяжении 300 лет были кузницей уникальных кадров. Он пожелал ребятам быть верными традициям кадетства, традициям воинов-шаймуратовцев и выразил уверенность, что ребята будут учиться только на отлично.Юных шаймуратовцев поздравил кавалер ордена Шаймуратова, стрелок-санитар штурмового отделения первого взвода второй группы 29-го уфимского отряда спецназначения Вадим Сафин. Он сказал, что ребят ожидает важный и интересный путь и они станут достойной заменой нынешним воинам.

Юные шаймуратовцы принесли торжественную клятву с честью носить имя легендарного комдива, быть преданными Башкортостану и России, достойными памяти павших за Родину, верными сыновьями и дочерями родной земли, получить достойное образование, готовить себя к службе Отечеству и следовать девизу шаймуратовцев: «Потомки Салавата отступать не умеют».