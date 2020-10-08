Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные премии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства, архитектуры. В этом году лауреатами стали: кинорежиссёр Булат Юсупов и доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Гульсясяк Саламатова за полнометражный художественный фильм «Первая Республика» («Беренсе Республика»); главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрат Абушахманов и главный художник театра Альберт Нестеров за спектакли «Зулейха открывает глаза» («Зөләйха күҙҙәрен аса») по роману Гузель Яхиной и «Черноликие» («Ҡара йөҙҙәр») по повести Мажита Гафури; художник Хатип Фазылов за цикл художественных произведений «Образ Родины – традиции и духовность».

Булат Юсупов поблагодарил ветеранов башкирского кинематографа за их труд в создании киностудии «Башкортостан» и сказал, что это общая награда для всех кинематографистов.

«Сегодня у нас есть все условия для съемок полнометражных фильмов, камеры, свет, за это время в республике выросло молодое поколение кинематографистов. Наши фильмы получают заслуженные награды на фестивалях. Я, безусловно, горд тем, что так высоко оценили наш фильм и вручили госпремию. В моих планах – снять фильм про нашего башкирского выдающегося поэта Рами Гарипова. Надеемся, что республика нам поможет и фильм обязательно появится на широких экранах», — поделился с агентством «Башинформ» своими впечатлениями и планами Булат Юсупов.

Глава республики отметил, что он сам с удовольствием посмотрел фильм «Первая республика», он ему понравился.

«Всем рекомендую его посмотреть, если вы еще не видели этот фильм», — сказал Радий Хабиров и поздравил всех лауреатов премии с наступающим праздником – Днем Республики.