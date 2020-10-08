В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект по созданию памятника Минигали Шаймуратову
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о проведении открытого конкурса на лучший проект по созданию памятника национальному герою республики, командиру легендарной 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Организатором проведения конкурса является управление делами главы Башкортостана, которое должно утвердить соответствующее положение и состав конкурсной комиссии.
Агентство по печати и СМИ республики совместно с ГУП ТРК «Башкортостан» должны обеспечить освещение конкурса. Правительству республики предписано определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.
Памятник легендарному комдиву будет установлен на Советской площади Уфы.