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8 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект по созданию памятника Минигали Шаймуратову

ПОЛИТИКА

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ﻿ о проведении открытого конкурса на лучший проект по созданию памятника национальному герою республики, командиру легендарной 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Организатором проведения конкурса является управление делами главы Башкортостана, которое должно утвердить соответствующее положение и состав конкурсной комиссии.

Агентство по печати и СМИ республики совместно с ГУП ТРК «Башкортостан» должны обеспечить освещение конкурса. Правительству республики предписано определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

Памятник легендарному комдиву будет установлен на Советской площади Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: Минигали Шаймуратов
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