Газета «Бонус» семьи Муртазы Рахимова размещает статьи за деньги

В телеграм-каналах обнародована аудиозапись переговоров о размещении на платной основе в газете «Бонус» публикации, порочащей чиновников республиканского Минлесхоза. Издание принадлежит семье первого президента Башкирии Муртазы Рахимова — издаёт это СМИ его племянница Рауфа Рахимова.

В записи незнакомая девушка пришла в редакцию «Бонуса» и попросила разместить за деньги публикацию, не проверяя изложенные в ней факты. При этом рекламный менеджер газеты, предположительно, Ирина Моторина, сообщила, что публикация будет стоить дорого. Заказчица согласилась с этим. Присоединившийся к разговору, предположительно, главред издания Рамиль Рахматов вызвался лично поучаствовать в подготовке заказной статьи, и даже позвонить в район, чтобы собрать фактуру.

Заказчицей статьи, судя по голосу, оказалась Инна Нестерова, которая была политическим PR-консультантом башкирского отделения КПРФ. Она косвенно подтвердила, что в записи действительно звучит её голос.

«Кто мой голос записывает без моего согласия и с какой целью, я не знаю. Я обязательно с этим разберусь. Если незаконно меня записывают, я буду привлекать к ответственности за эти действия. Если кто-то будет использовать мой голос, размещать его и так далее — за это тоже я буду привлекать к ответственности, так как эта информация является конфиденциальной», — сказала Нестерова в интервью «Башинформу», воздержавшись от комментариев по сути обнародованной в ролике информации. При этом она добавила, что ничего предосудительного в размещении платных публикаций в СМИ нет, это их бизнес и они имеют право принимать заказы, но суть этих заказов — коммерческая тайна.