Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров объяснил, почему не носит медицинскую маску Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на встрече с ветеранами Аургазинского района пояснил, почему он не носит медицинскую маску во время своих рабочих поездок по республике или других массовых мероприятий с его участием.

«У меня в организме высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции. Поэтому я и не ношу маску, но вас я прошу ее носить и беречь себя и свое здоровье», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ветеранам и пожилым республики.

В пресс-службе главы Башкортостана агентству «Башинформ» уточнили, что Радий Хабиров не болел коронавирусной инфекцией.