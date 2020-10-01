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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров объяснил, почему не носит медицинскую маску

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров объяснил, почему не носит медицинскую маску Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на встрече с ветеранами Аургазинского района пояснил, почему он не носит медицинскую маску во время своих рабочих поездок по республике или других массовых мероприятий с его участием.

«У меня в организме высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции. Поэтому я и не ношу маску, но вас я прошу ее носить и беречь себя и свое здоровье», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ветеранам и пожилым республики.

В пресс-службе главы Башкортостана агентству «Башинформ» уточнили, что Радий Хабиров не болел коронавирусной инфекцией.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров
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