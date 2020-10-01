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1 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Башкирское долголетие»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 1 октября, в День пожилых людей Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с ветеранами в Аургазинском районе объявил о запуске проекта «Башкирское долголетие». Он будет направлен на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Башкортостана. Радий Хабиров пояснил, что там будет несколько направлений.

«В рамках диспансеризации населения в поликлиниках мы вводим так называемый «серебряный час». Этот промежуток времени, условно говоря два–три часа, будет использован для проведения диспансеризации только для пожилых людей. Это для них будет удобно. Также в медучреждениях мы создадим специальные школы здоровья для людей старшего поколения. Там будут создаваться специальные курсы по рациональному питанию, здоровому образу жизни. В медицинский блок, конечно, входят и поезда здоровья, которые выезжают в районы и где жители могут пройти полное комплексное медицинское обследование», — сказал Радий Хабиров.
Еще одно направление программы будет связано с туризмом. По линии Государственного комитета по туризму планируется субсидировать экскурсии для тех, кто хочет насладиться природой родного края, побывать в новых местах. К этой работе будут подключаться все республиканские органы власти и администрации районов и городов
«Мы такую программу уже начали обкатывать на Торатау и Красноусольском. Пенсионерам бесплатно предоставляется автобус, гид. Единственное, что они оплачивают питание в размере 300-400 рублей. Программа уже нашла широкий отклик. Пока это будут однодневные поездки, но к ним мы будем привлекать большое количество пожилых людей, чтобы они смогли насладиться красотами нашей природы, побывать в тех местах, куда они сами не смогут выбраться, для них это будет своего рода стимул к движению и активности», — пояснил Радий Хабиров.
У пенсионеров также появится возможность получить сертификат на компьютерную грамотность, и с ним они смогут сами выбрать нужную организацию, где захотят пройти обучение.
«Мы должны готовить наших пожилых к цифровизации, работе в сети интернет, это очень важное направление. Мы также готовы в колледжах расширить программу профессионального переобучения пенсионеров, дать ей новые возможности»
В Башкортостане активно будут развивать и спартакиаду для пенсионеров, начиная с муниципалитетов, чтобы этот турнир стал интересным и значимым. При ФОКах будем создавать и расширять спортивные группы для пенсионеров. По словам главы региона, пожилых и дальше будут вовлекать в волонтерское движение, чтобы они чувствовали себя полезными и нужными для общества.

Радий Хабиров сказал, что он сегодня подпишет соответствующий Указ по проекту «Башкирское долголетие» и это своего рода подарок от властей республики ко Дню пожилых людей.

Указом также утверждается план мероприятий проекта Главы Башкортостана «Башкирское долголетие», создается организационный комитет по его реализации. Координатором реализации проекта будет Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Азат Гиззатуллин
Теги: День пожилых, Башкирское долголетие
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