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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Типография «Башкортостан» подает к издателю «Бонуса» иск за ложный донос

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Типография «Башкортостан» подает к издателю «Бонуса» иск за ложный донос Фото: Олег Яровиков

Юристы издательства «Башкортостан» подали заявление в полицию за ложный донос на руководство ООО «Семь вершин», издающего газету «Бонус». Ранее редакция обвинила издательство в «хищении опечатанного тиража».

«Сегодня утром к нам приехала полиция, мы дали пояснение, что тираж не может быть похищен, так как его не печатали, о чем предупреждали издателя заранее. Не надо выдавать за политику свои экономические проблемы. Любая работа должна оплачиваться вовремя! Оценка материалов, выходящих в газете — это не наша работа, мы печатаем любые материалы, выходящие в рамках правового поля», — рассказал руководитель издательства Антон Даниленков.

По нашей информации, газета «Бонус» печатается в государственной типографии около трех лет. На текущий момент задолженность перед издательством составляет порядка полумиллиона рублей. Издание принадлежит и контролируется Рауфой Рахимовой – племянницей первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Максимальное наказание по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» — до шести лет лишения свободы.

ИА «Башинформ»
Теги: иск
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