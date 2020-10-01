Фото: Олег Яровиков Типография «Башкортостан» подает к издателю «Бонуса» иск за ложный донос Фото: Олег Яровиков

Юристы издательства «Башкортостан» подали заявление в полицию за ложный донос на руководство ООО «Семь вершин», издающего газету «Бонус». Ранее редакция обвинила издательство в «хищении опечатанного тиража».

«Сегодня утром к нам приехала полиция, мы дали пояснение, что тираж не может быть похищен, так как его не печатали, о чем предупреждали издателя заранее. Не надо выдавать за политику свои экономические проблемы. Любая работа должна оплачиваться вовремя! Оценка материалов, выходящих в газете — это не наша работа, мы печатаем любые материалы, выходящие в рамках правового поля», — рассказал руководитель издательства Антон Даниленков.

По нашей информации, газета «Бонус» печатается в государственной типографии около трех лет. На текущий момент задолженность перед издательством составляет порядка полумиллиона рублей. Издание принадлежит и контролируется Рауфой Рахимовой – племянницей первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Максимальное наказание по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» — до шести лет лишения свободы.