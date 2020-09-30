Сбербанк и Минобр рассказали учащимся Башкирии об искусственном интеллекте

Сбербанк и министерство образования Башкирии провели «Урок Цифры» для учеников 7-11 классов и учащихся средних специальных учебных заведений. Урок прошел в онлайн-формате на базе министерства, всего было свыше 25 000 подключений по всей республике.

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики, разработанный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке банка. Его цель – рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. В Башкирии такой урок провели Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан и Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Из лекции школьники узнали о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров: «Цифровые навыки – то, что уже сейчас является важным в построении карьеры. В будущем они будут еще более востребованы, в этом сомневаться не приходится. У Сбербанка многие процессы выстроены на основе искусственного интеллекта, у нас есть опыт и мы всегда готовы им делиться. Надеюсь, что подобные встречи помогут нашей молодежи лучше ориентироваться в современной цифровой реальности».

Инициаторы «Урока цифры» — министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.