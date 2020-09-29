Госсобрание Башкирии рассматривает закон, по которому перевозчика могут убрать с маршрута

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли в первом чтении проект закона об организации транспортного обслуживания автобусами и электротранспортом. В случае, если частный перевозчик допустит повторное нарушение, Гостранс или муниципальное транспортное управление сможет обратиться в суд и добиться прекращения действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок.

«Эта норма повысит ответственность перевозчиков за соблюдение всех юридических процедур, а также за техническое состояние автопарка и подготовку автобусов к выпуску на маршрут», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Нововведение касается всех участников рынка: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, членов договора простого товарищества, которые работают на муниципальных и межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам.

Законопроект предлагает наделить горсоветы и райсоветы правом устанавливать и корректировать межмуниципальные маршруты. Так они смогут реагировать на заявления пассажиров.

Также закон планирует вносить в реестр маршрутов учетные номера карт маршрутов — так процедуры ведения реестра и выдачи карт маршрутов станут более прозрачными для самих перевозчиков, надзорных органов, пассажиров.