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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии объявлен набор слушателей в Школу политического лидерства

ПОЛИТИКА

В Башкортостане начался конкурсный отбор слушателей в Школу политического лидерства республики (ШПЛ). Это комплексный образовательный проект, направленный на выявление новых лидеров среди молодежи, обучение их навыкам реализации масштабных проектов и привлечение к участию в общественно-политической жизни Башкортостана.

Школа ведет свою историю с 2014 года. За это время обучение прошли более 150 слушателей – ярких представителей молодого поколения Башкортостана.

«Главная цель школы — обучение нового поколения гражданских лидеров. Сегодня в обществе существует запрос на новые лица, имена. Важно отметить, что эти люди должны не просто иметь желание «стать политиками», но и обладать всеми необходимыми навыками и знаниями для того, чтобы эффективно развивать нашу республику», — сообщил руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» «Единой России» Оскар Лютов.
Слушателем ШПЛ может стать молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет включительно, прошедший конкурсный отбор. Подать заявку для участия в обучении можно через группу Школы политического лидерства РБ ВКонтакте. Прием заявок продлится до 12 октября 2020 года включительно. Второй этап — отбор кандидатов в слушатели ШПЛ пройдет в формате онлайн-собеседования. Обучение в Школе запланировано с 19 по 30 октября 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: Школа политического лидерства, Единая Россия
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