В Башкирии объявлен набор слушателей в Школу политического лидерства

В Башкортостане начался конкурсный отбор слушателей в Школу политического лидерства республики (ШПЛ). Это комплексный образовательный проект, направленный на выявление новых лидеров среди молодежи, обучение их навыкам реализации масштабных проектов и привлечение к участию в общественно-политической жизни Башкортостана.

Школа ведет свою историю с 2014 года. За это время обучение прошли более 150 слушателей – ярких представителей молодого поколения Башкортостана.

«Главная цель школы — обучение нового поколения гражданских лидеров. Сегодня в обществе существует запрос на новые лица, имена. Важно отметить, что эти люди должны не просто иметь желание «стать политиками», но и обладать всеми необходимыми навыками и знаниями для того, чтобы эффективно развивать нашу республику», — сообщил руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» «Единой России» Оскар Лютов.