Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии более 18 тысяч людей считаются долгожителями Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии проживают более 849 тысяч людей в возрасте от 60 лет и старше. Такие данные приводит Башстат.

Из общего числа пожилых жителей 623 тысячи человек находятся в возрасте от 60 до 74 лет, 207 тысяч — от 75 до 89 лет. Более 18 тысяч человек достигли возраста долгожителей — 90 лет и старше.

Доля людей старше 60 лет, проживающих в республике, в начале текущего года составила 21%.

По итогам прошлого года показатель продолжительности жизни населения Башкирии достиг отметки в 72 года.

На начало 2020 года в городах проживало почти 497 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской местности – 352 тысячи человек.

Как и во всем мире, среди пожилых жителей гораздо больше женщин, чем мужчин. В нашей республике насчитывается 533 тысячи женщин и 316 тысяч мужчин в возрасте 60 лет и более. Ухудшение соотношения полов происходит прежде всего из-за более высокой смертности мужчин. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в регионе в прошлом году составила 10,7 лет.

Несмотря на возраст, старшее поколение продолжает сохранять брачную активность. Например, в 2019 году зарегистрировали брак 700 мужчин и 424 женщины в возрасте 60 лет и старше, из них 69 мужчин и 43 женщины никогда не состояли в браке.

По итогам наблюдения условий жизни населения в 2018 году, 68% пожилых старше трудоспособного возраста оценивают свое здоровье как удовлетворительное, более 25% – как плохое и очень плохое. Более 58% пенсионеров имеют хронические заболевания.