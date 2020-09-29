Фото: http://kremlin.ru/ Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета по реализации нацпроектов Фото: http://kremlin.ru/

28 сентября в Москве глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин. На нём обсудили вопросы реализации национальных проектов. В начале заседания Президент страны поздравил участников с 20-летием образования Государственного совета России в его современном виде.

«В текущем, юбилейном году Государственный совет обрёл новый статус, который закреплён в главном, основном законе страны – в Конституции Российской Федерации. Уверен, это решение позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс, как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов»,- отметил глава государства.

Говоря о национальных проектах, Путин отметил, что все национальные цели остаются неизменными. Несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня. Президент России ещё раз обозначил задачу, поставленную перед Правительством страны – до конца октября скорректировать при участии Госсовета национальные проекты, уточнить их показатели, а также выстроить обновлённую систему контроля и совместной, скоординированной работы по национальным проектам.

Особую роль в совершенствовании подходов к реализации нацпроектов глава государства отвёл региональным властям. На местах могут уточнить, детализировать задачи, которые стоят перед страной в целом. В качестве примера президент привёл развитие жилищного строительства.

«Нужно стремиться к тому, чтобы ежегодно не менее пяти миллионов российских семей улучшали свои жилищные условия, чтобы они переезжали в новые, более комфортные и просторные дома и квартиры. И для этого нам необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, – сказал Владимир Путин. – Наращивание жилищного строительства – это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и в первую очередь регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей»

В Башкортостане уделяют большое внимание достижению поставленных на федеральном уровне задач в этой части. Напомним, на еженедельном оперативном совещании глава региона Радий Хабиров сообщил, что ввод жилья за восемь месяцев 2020 года увеличился на 11,2 процента. При этом в среднем по России наблюдается снижение на 5,5 процента к уровню 2019 года.

Владимир Путин также в своем выступлении отметил, что в этом году удалось «толкнуть» значительным образом внутренний туризм. Несмотря на позднее начало сезона из–за пандемии, наши традиционные направления – черноморское побережье Крыма и Краснодарского края – вновь приняли миллионы туристов.

«Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Что уже говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала, там гораздо больше времени требуется! Или доехать от Керченского пролива до Сочи по серпантину – попробуй с детьми там прокатись на машине. Всё это можно и нужно сократить по времени, причём при полном соблюдении требований по безопасности и качеству сообщения. И надо это сделать», — отметил Путин.

Он поручил правительству проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.