Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета по реализации нацпроектов
Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета по реализации нацпроектов Фото: http://kremlin.ru/
28 сентября в Москве глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин. На нём обсудили вопросы реализации национальных проектов. В начале заседания Президент страны поздравил участников с 20-летием образования Государственного совета России в его современном виде.
«В текущем, юбилейном году Государственный совет обрёл новый статус, который закреплён в главном, основном законе страны – в Конституции Российской Федерации. Уверен, это решение позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс, как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов»,- отметил глава государства.Говоря о национальных проектах, Путин отметил, что все национальные цели остаются неизменными. Несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня. Президент России ещё раз обозначил задачу, поставленную перед Правительством страны – до конца октября скорректировать при участии Госсовета национальные проекты, уточнить их показатели, а также выстроить обновлённую систему контроля и совместной, скоординированной работы по национальным проектам.
Особую роль в совершенствовании подходов к реализации нацпроектов глава государства отвёл региональным властям. На местах могут уточнить, детализировать задачи, которые стоят перед страной в целом. В качестве примера президент привёл развитие жилищного строительства.
«Нужно стремиться к тому, чтобы ежегодно не менее пяти миллионов российских семей улучшали свои жилищные условия, чтобы они переезжали в новые, более комфортные и просторные дома и квартиры. И для этого нам необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, – сказал Владимир Путин. – Наращивание жилищного строительства – это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и в первую очередь регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей»В Башкортостане уделяют большое внимание достижению поставленных на федеральном уровне задач в этой части. Напомним, на еженедельном оперативном совещании глава региона Радий Хабиров сообщил, что ввод жилья за восемь месяцев 2020 года увеличился на 11,2 процента. При этом в среднем по России наблюдается снижение на 5,5 процента к уровню 2019 года.
Владимир Путин также в своем выступлении отметил, что в этом году удалось «толкнуть» значительным образом внутренний туризм. Несмотря на позднее начало сезона из–за пандемии, наши традиционные направления – черноморское побережье Крыма и Краснодарского края – вновь приняли миллионы туристов.
«Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Что уже говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала, там гораздо больше времени требуется! Или доехать от Керченского пролива до Сочи по серпантину – попробуй с детьми там прокатись на машине. Всё это можно и нужно сократить по времени, причём при полном соблюдении требований по безопасности и качеству сообщения. И надо это сделать», — отметил Путин.Он поручил правительству проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.