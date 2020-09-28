Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров подписал закон о «тихом часе» в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал закон о «тихом часе» в регионе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. Напомним, законопроект был разработан депутатами Госсобрания Башкирии по просьбам жителей республики и принят в окончательном чтении на пленарном заседании осенней сессии.

Закон запрещает проводить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах и общежитиях в период с 13 до 15 часов. Нарушителей спокойствия в «тихий час» будут штрафовать. Граждан ждет штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

В новостройках «тихого часа» не будет полтора года с момента ввода домов в эксплуатацию. Запрет не будет распространяться и на особые случаи – такие, как ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.

Новые правила начнут действовать с 3 октября 2020 года.