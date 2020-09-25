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25 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в ближайшие выходные потеплеет до +20 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие выходные потеплеет до +20 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие выходные будет тепло и солнечно. По данным Башгидрометцентра, в пятницу, 25 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит +14,+19 градусов.

В выходные дни, 26 и 27 сентября, осадков также не ожидается. Прогнозируется ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3, днем +15,+20 градусов.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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