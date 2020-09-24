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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Пусть это будет наш»: поисковики рассказали, как искали пропавшего в Уфе мальчика

ОБЩЕСТВО

Поисковики добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали, как проходили поиски пропавшего в Уфе 10-летнего Даниила Ч., который пропал 23 сентября днем.

На поиски вышли 22 добровольца отряда, его искали пять часов.

Даниила обнаружил экипаж отряда на проспекте Салавата Юлаева, мальчик был сильно напуган, утомлен и голоден. Он шел в сторону Сипайлово.

Регистратор на машине поисковиков зафиксировал несколько минут поиска и момент обнаружения Даниила.

«Кто это идет? Пусть это будет наш пацан!» — говорит водитель экипажа, Ринат Мазитов.

Это был он.

Мальчика посадили в машину, дали перекус, посоветовав не есть сразу много, напоили водой и повезли к дому.

Узнав родной двор, мальчик начал волноваться, поисковики успокаивали — «сейчас найдем, сейчас найдем».

Приехали родные.

«Мама!», — вскрикнул мальчик.

Координатор поиска Олеся Пышкина призналась, что вчерашний вечер запомнится ей надолго, и это один из самых счастливых вечеров.

«Рядом со мной человек, о котором я думала весь вечер. Голодный, замерзший и испуганный Даниил, заблудившийся в большом городе. Но главное — жив и здоров», — написала Олеся на странице отряда в социальных сетях.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» выразил благодарность за содействие в поиске ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, Росгвардии_Республика Башкортостан , Комитету по делам молодежи Уфы, также Отделу полиции 8 по г. Уфа и администрации Октябрьского района Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: поиск детей
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