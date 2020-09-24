В Башкирии фиксируют рост количества заболевших COVID-19

Минздрав Башкортостана фиксирует постепенный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на совещании в формате «здравчас». Ежесуточный прирост зараженных составляет 0,5 процента.

В то же время количество выздоровевших составляет 93 процента от общего числа заболевших.

«Летальность в республике не превышает 0,5 процента, это один из самых низких показателей в России. Сохраняется высокий темп тестирования на коронавирусную инфекцию. В медицинских учреждениях создали необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Стимулирующие доплаты медики получают вовремя и в полном объёме», — сказал Максим Забелин.

Радий Хабиров обратил внимание на результаты текущих проверок врачебных учреждений.

«Совершенно очевидно, что коронавирус в каком-то смысле возвращается. Мы видим, что многие европейские государства находятся под ударом, растёт число заболеваний и у наших соседей. Это может дойти и до нас. В этих условиях становится видно, что мы несколько расслабились. Необходимо уделять особое внимание эпидемиологической безопасности, прежде всего в медицинских учреждениях. Давайте настраиваться на долгую работу, осенне-зимний период будет непростым», — сказал Радий Хабиров.

В связи с возможным ростом заболеваемости до конца недели в Уфе развернут 200 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

Глава Башкортостана Радий Хабиров также призвал продолжить вакцинацию от гриппа.

По словам Максима Забелина, прививки уже получили более 580 тысяч человек. Общее число вакцинированных планируют довести до 2 млн человек.

За минувшие сутки, 23 сентября, в регионе выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии инфицированными оказались уже 8 556 человек. 36 человек умерли.

По данным Минздрава, в стационарах республики находится 53 человека. Из них в тяжелом состоянии один пациент. Амбулаторно лечатся 515 заболевших. Выписано с выздоровлением за сутки 48 человек.

Диагноз «внебольничная пневмония» за сутки поставлен 110 жителям региона. Выписались после лечения с выздоровлением 88 человек.