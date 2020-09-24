Из Башкирии вывезли всех граждан Киргизии, застрявших из-за закрытых границ

Из Башкирии вывезли всех уроженцев Киргизии, которые застряли в России из-за закрытых границ.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, первая колонна из 6 автобусов (296 киргизов) 06.20 часов пересекла границу Оренбургской области. В 09.55 отправлена вторая колонна из 6 автобусов с 325 киргизами.

В 15.20 тронулась третья колонна (423 человек). Последняя четвертая колонна (в составе 623 киргизов) на 11 автобусах отправлена в 18.18 часов

Всего на 31 автобусе домой поехали 1667 киргизов.

Все они возвращались к себе на родину после заработков в Москве и Санкт-Петербурге. При этом дальше для них дороги были закрыты.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Казахстан ограничил проезд через приграничные посты. В свою очередь Оренбург, через который проходил транзитный путь автобусов и где скопилось большое количество уроженцев Кыргызстана, ограничил их въезд на свою территорию из других регионов.

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова для граждан из Кыргызстана были организованы пункты временного размещения, горячее питание, медицинское наблюдение и охрана.

Для организации переезда граждан Кыргызстана из пунктов временного размещения к границе с Казахстаном нашей республикой было выделено девять автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ.

Также два автобуса выделили в филиале Канчуринского управления подземного хранения газа.