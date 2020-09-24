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24 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Башавтотранс» прекращает обслуживание 9 дополнительных рейсов в Уфимской агломерации

ОБЩЕСТВО

По данным ГУП «Башавтотранс», с 24 сентября закрывается обслуживание дополнительных рейсов еженедельно по средам (поливочные дни) на следующих маршрутах Уфимской агломерации:

1) № 109 «АВ «Южный» — совхоз Шемяк»; 2) № 111 «Фирма «Мир» — Кармасан»; 3) № 113 «АВ «Южный» — Кумлекуль»; 4) № 123 «АВ «Южный» — Лесная поляна»; 5) № 125 «АВ «Южный» — Федоровка»; 6) № 135 «Фирма «Мир» — Сады «Демские»; 7) № 150 «АВ «Южный» — Балагушево»; 8) № 157 «АВ «Южный» — Фомичево»; 9) № 121 соц. «Южный АВ — Тимкино»;

Дополнительные автобусные рейсы для садоводов Уфы вводятся ежегодно на период работ на приусадебных участках. Их выполнение носит социальный характер.

Сергей Николаев
Теги: пассажирские перевозки, Башавтотранс, рейсы, сады, садоводы
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