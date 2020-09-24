В Башкирии проходит межрегиональный форум учителей башкирского языка и литературы

Фото: пресс-служба Минобрнауки РБ



Фото: пресс-служба Минобрнауки РБ

Сегодня в Гафурийском районе на базе санатория «Красноусольск» начался межрегиональный форум учителей башкирского языка и литературы. На мероприятие, посвященное Году башкирского языка, приехали порядка 250 человек со всех уголков Башкортостана и регионов России с компактным проживанием башкирского населения. Основные цели форума – популяризация башкирского языка, его сохранение и развитие, улучшение условий его преподавания, отметил заместитель премьер–министра правительства республики Фанур Ягафаров.

По его словам, в течение двух дней участников ждет обмен лучшими практиками, мастер–классы, дискуссии.

«В Башкортостане в последние годы сохранению башкирского языка уделяется большое внимание со стороны главы республики, правительства. Все решения, которые принимаются в этом вопросе, находятся под личным контролем Главы Башкортостана Радия Хабирова. В прошлом году мы провели первый Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы, создали ассоциацию, которая объединила преподавателей родных языков. В республике разработан проект программы развития национального образования до 2030 года. Родные языки – это богатство мировой культуры, ее основа. Только вместе с вами мы сможем добиться значительных успехов в их сохранении. Поэтому мы ждем все ваши предложения», — отметил вице–премьер правительства.

Булат Зинуров

«В прошлом году мы внедрили программу «Интерактивный башкирский язык», она прошла успешную апробацию в 71 школе республики. С этого года программа уже внедряется во всех школах. Изучение языка по этой программе проходит в интересной, увлекательной форме. У школьников появилась возможность изучать язык через видеоуроки, там же отвечать на домашние задания. На форуме мы также презентуем разные мобильные приложения по изучению башкирского языка», — подчеркнул Булат Зинуров.

Начальник управления национального образования Министерства образования и науки республикирассказал, что сегодня при изучении башкирского языка применяются современные технологии.