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24 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проходит межрегиональный форум учителей башкирского языка и литературы

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минобрнауки РБ

Фото: пресс-служба Минобрнауки РБ

Сегодня в Гафурийском районе на базе санатория «Красноусольск» начался межрегиональный форум учителей башкирского языка и литературы. На мероприятие, посвященное Году башкирского языка, приехали порядка 250 человек со всех уголков Башкортостана и регионов России с компактным проживанием башкирского населения. Основные цели форума – популяризация башкирского языка, его сохранение и развитие, улучшение условий его преподавания, отметил заместитель премьер–министра правительства республики Фанур Ягафаров.

По его словам, в течение двух дней участников ждет обмен лучшими практиками, мастер–классы, дискуссии.

«В Башкортостане в последние годы сохранению башкирского языка уделяется большое внимание со стороны главы республики, правительства. Все решения, которые принимаются в этом вопросе, находятся под личным контролем Главы Башкортостана Радия Хабирова. В прошлом году мы провели первый Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы, создали ассоциацию, которая объединила преподавателей родных языков. В республике разработан проект программы развития национального образования до 2030 года. Родные языки – это богатство мировой культуры, ее основа. Только вместе с вами мы сможем добиться значительных успехов в их сохранении. Поэтому мы ждем все ваши предложения», — отметил вице–премьер правительства.
Начальник управления национального образования Министерства образования и науки республики Булат Зинуров рассказал, что сегодня при изучении башкирского языка применяются современные технологии.
«В прошлом году мы внедрили программу «Интерактивный башкирский язык», она прошла успешную апробацию в 71 школе республики. С этого года программа уже внедряется во всех школах. Изучение языка по этой программе проходит в интересной, увлекательной форме. У школьников появилась возможность изучать язык через видеоуроки, там же отвечать на домашние задания. На форуме мы также презентуем разные мобильные приложения по изучению башкирского языка», — подчеркнул Булат Зинуров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Башкирский язык, форумы, Год башкирского языка
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