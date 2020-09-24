Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -3 градусов Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о том, что 25 сентября ночью местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3 градуса.

«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Рекомендуется предпринять меры по защите насаждений», — обратились к гражданам в ведомстве.

В этот день осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, днем +13,+18.