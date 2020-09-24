Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил российский писатель Сергей Комков, который направил заявку Нобелевскому комитету.

«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета», — цитирует﻿ Комкова «РИА Новости».

Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.