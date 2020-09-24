Жители Уфы выступили против платных дорог и бесплатного транспорта

Министерство транспорта России предлагает через 15 лет сделать общественный транспорт в стране бесплатным. При этом за передвижение по дорогам придется платить автолюбителям. Большинство жителей Уфы такую инициативу ведомства не поддержали.

38% опрошенных аналитиками SuperJob уфимцев «скорее не поддерживают» предложение Минтранса РФ. 11% больше согласны, чем нет, с платными дорогами и бесплатным общественным транспортом в городе. Только 10% респондентов из столицы Башкирии полностью поддержали идею чиновников и 41% — категорически не согласны с предлагаемым проектом.

Выступающие «за» транспортную реформу оправдывают ее тем, что экологическая обстановка (особенно в городах-миллионниках) улучшится, количество дорожных заторов уменьшится и появится больше парковочных мест. Противники же аргументируют свою точку зрения тем, что на дорогах увеличится социальное неравенство, а состояние общественного транспорта останется под вопросом.