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Студентка колледжа из Башкирии стала победителем WorldSkills Russia - 2020

ОБЩЕСТВО
Фото: facebook.com

Студентка колледжа из Башкирии стала победителем WorldSkills Russia - 2020 Фото: facebook.com

Студентка колледжа из Башкирии стала победителем Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia — 2020). Земфира Абдуллина выступала от Бирского медико-фармацевтического колледжа. По итогам чемпионата она заняла первое место и награждена золотой медалью. Об этом на своей странице в соцсетях написал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«Хочется от всей души поздравить победительницу и пожелать новых достижений. А коллективу Бирского медико-фармацевтического колледжа во главе с директором Белобородовой Нилей Сабировной выразить благодарность за замечательную подготовку будущих кадров», — поделился министр.

Финальные соревнования VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходили в дистанционно-очном формате с 6 по 21 сентября в Кемеровской области. Этот финал стал самым масштабным за всю историю и объединил более 3100 участников, включая иностранных спикеров и представителей из 85 российских регионов.

Нашу республику на конкурсе представляли 64 человека. Это 27 студентов и школьников, а также восемь человек категории «Навыки мудрых». Сборная Башкирии принимала участие в соревнованиях по 22 компетенциям, среди которых — технология моды, производство мебели, архитектурная обработка камня, веб-дизайн, сварочные технологии, кровельные работы.

Напомним, что в 2021 году финал WorldSkills Russia пройдет в столице Башкирии Уфе.

ИА «Башинформ»
Теги: WorldSkills Russia, Молодые профессионалы
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