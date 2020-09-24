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В Минздраве Башкирии сообщили о 36-м погибшем от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили о 36-м погибшем от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о ещё одном человеке, который скончался от последствий инфекции коронавируса.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в республике теперь составляет 36 человек.

За минувшие сутки в регионе выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии инфицированными оказались уже 8 556 человек.

По данным Минздрава, в стационарах республики находится 53 человека. Из них в тяжелом состоянии один пациент. Амбулаторно лечатся 515 заболевших. Выписано с выздоровлением за сутки 48 человек.

Диагноз «внебольничная пневмония» за сутки поставлен 110 жителям региона. Выписались после лечения с выздоровлением 88 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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