Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.35 ↑

EUR 89.25 ↑

24 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В какую сумму выйдет отдых в санаториях жителям Башкирии, заразившимся COVID-19 на работе?

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В какую сумму выйдет отдых в санаториях жителям Башкирии, заразившимся COVID-19 на работе? Фото: Олег Яровиков

Минздрав Башкирии сообщил, на какую сумму могут отдохнуть в санаториях жители региона, заразившиеся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

Кан информировало агентство «Башинформ», согласно постановлению правительства республики, медики, соцработники, волонтеры и ряд других категорий граждан, инфицированные COVID-19 на работе, будут проходить реабилитацию в республиканских санаториях.

Номинал сертификата составляет 49 тысяч рублей и определяется исходя из сложившейся в Республике Башкортостан средней стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортной организации, составляющей 3 500 рублей, и продолжительности санаторно-курортного лечения — 14 календарных дней, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Услуги по оздоровлению в санаториях республики могут получить: работники как государственных, так и частных медучреждений; работники учреждений соцобслуживания, подведомственных Минтруда РБ; специалисты по социальной работе; соцработники некоммерческих организаций, оказывающие помощь гражданам в период самоизоляции; работники органов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биоматериалом; сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, задействованные в патрулировании, оцеплении, охране организаций, перепрофилированных для оказания медпомощи больным коронавирусом; сотрудники МЧС по РБ, контролирующие соблюдение режима самоизоляции; работники госучреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие работать в условиях действия карантина и изоляции, подведомственных Министерству здравоохранения и Министерству образования РБ.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения сообщили о первых одобренных заявках на оздоровление. Выдача сертификатов одобрена 42 инфицированным при исполнении служебных обязанностей. 25 заявителей получили отказ. Основной причиной отказов является непредставление или представление ими не в полном объеме утвержденного перечня документов. Граждане могут повторно обратиться с заявлением, устранив нарушения, добавили в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: реабилитация
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Минздраве Башкирии прокомментировали смерть 4-летнего ребенка в больнице
В Минздраве Башкирии прокомментировали сообщения некоторых региональных СМИ о смерти четырехлетнего ребенка в «кабинете педиатра» в Уфе. По словам пресс-
В Башкирии сменился глава Татышлинского района
В Башкирии прекращены полномочия главы Татышлинского района Рушана Кадимовича Гараева. Решение принято депутатами на первом организационном заседании Сов
Врач-инфекционист из Уфы рассказала о первых сутках после введения вакцины от COVID-19
В Уфе 10 медицинских работников в поликлинике №52 сделали прививки с препаратом Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), который разработан для профил
В Башкирии назначен врио главы Бураевского района
На должность временно исполняющего обязанности главы администрации Бураевского района назначен Гараев Рушан Кадимович. Ранее в течение 12 лет он возглавл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть