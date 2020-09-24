Фото: Олег Яровиков В какую сумму выйдет отдых в санаториях жителям Башкирии, заразившимся COVID-19 на работе? Фото: Олег Яровиков

Минздрав Башкирии сообщил, на какую сумму могут отдохнуть в санаториях жители региона, заразившиеся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

Кан информировало агентство «Башинформ», согласно постановлению правительства республики, медики, соцработники, волонтеры и ряд других категорий граждан, инфицированные COVID-19 на работе, будут проходить реабилитацию в республиканских санаториях.

Номинал сертификата составляет 49 тысяч рублей и определяется исходя из сложившейся в Республике Башкортостан средней стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортной организации, составляющей 3 500 рублей, и продолжительности санаторно-курортного лечения — 14 календарных дней, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Услуги по оздоровлению в санаториях республики могут получить: работники как государственных, так и частных медучреждений; работники учреждений соцобслуживания, подведомственных Минтруда РБ; специалисты по социальной работе; соцработники некоммерческих организаций, оказывающие помощь гражданам в период самоизоляции; работники органов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биоматериалом; сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, задействованные в патрулировании, оцеплении, охране организаций, перепрофилированных для оказания медпомощи больным коронавирусом; сотрудники МЧС по РБ, контролирующие соблюдение режима самоизоляции; работники госучреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие работать в условиях действия карантина и изоляции, подведомственных Министерству здравоохранения и Министерству образования РБ.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения сообщили о первых одобренных заявках на оздоровление. Выдача сертификатов одобрена 42 инфицированным при исполнении служебных обязанностей. 25 заявителей получили отказ. Основной причиной отказов является непредставление или представление ими не в полном объеме утвержденного перечня документов. Граждане могут повторно обратиться с заявлением, устранив нарушения, добавили в ведомстве.