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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе приостановили снос здания «Лидо»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе приостановили снос здания «Лидо» Фото: Ксения Калинина

От администрации Уфы, как от взыскателя, 22 сентября в Службу судебных приставов республики поступило ходатайство об отзыве исполнительного листа с принудительного исполнения. Речь идет о сносе здания гостиницы ООО «Олимпик Парк». Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РБ, только после того, как судебный пристав оценит правомерность и обоснованность нового ходатайства, будет принято соответствующее процессуальное решение.

История о сносе самовольно возведенного здания началась еще в 2016 году, когда Арбитражный суд РБ удовлетворил исковое требование администрации города к ООО «Олимпик Парк». Суд обязал компанию за свой счет снести нежилое здание по улице Менделеева, 160/3, которое было признано объектом самовольного строительства.

Исполнительный лист был предъявлен для принудительного исполнения только в 2019 году. За неисполнение решения суда должник неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Из-за отказа должника исполнить решение суда самостоятельно, а также из-за отказа взыскателя – администрации Уфы снести объект своими силами, а затем возместить расходы за счет должника, Управление организовало принудительное исполнение решения суда. Для этого была привлечена специализированная организация», — сообщили в региональной Службе судебных приставов.

ИА «Башинформ»
Теги: снос зданий, судебные приставы
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