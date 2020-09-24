Фото: Олег Яровиков Понтонный мост в Бирске закрыли до апреля 2021 года Фото: Олег Яровиков

В Бирске с 17 сентября этого года временно закрыли понтонный мост через реку Белую. В Госкомитете РБ по ЧС сообщили о том, что сотрудники приступили к демонтажу сооружения. Ремонтные работы планируют завершить в апреле 2021 года.

«Во время ремонта моста гражданам рекомендуется выбирать объездные маршруты. Например, через автодорогу Дюртюли-Бураево и мост «Благовещенский» с выездом на трассу М-7», — пояснили в ведомстве.

Ранее понтонный мост временно закрывали в конце апреля этого года из-за поднятия уровня воды до предельной отметки эксплуатации конструкции. После снижения уровня воды мост открыли.