Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии определят список природных объектов, за посещение которых придется платить Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в ближайшее время определят список природных объектов, за посещение которых будет взыматься дополнительная плата — так называемый туристический сбор

Как сообщало ранее агентство, туристический сбор за посещение наиболее популярных у населения природных объектов планируется направить на содержание и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым относятся природные парки республики.

Сейчас с посетителей природных парков уже взимается плата — например, на особо охраняемых территориях вблизи озер Аслыкуль и Кандрыкуль взимается в сутки с человека по 150 рублей, а за парковку автомобиля — 90 рублей. Это позволяет собирать в год до 12 млн рублей и направлять эти средства на благоустройство территорий.

Однако из-за резкого роста туристического потока объем взымаемой платы оказывается недостаточным для уборки и содержания территорий. По словам министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, в регионе сформировался устойчивый туристический поток в 2,5- 2,7 млн человек в год, и дальнейшее развитие этой сферы в республике требует системного подхода, чтобы туристы отдыхали с комфортом, безопасно для себя и для окружающей среды. Требуется модернизация кемпингов, турбаз, отелей, также необходимо усовершенствовать придорожный сервис, навигацию.

﻿«Введение туристического сбора должно способствовать наведению порядка в местах отдыха и повышению комфорта для туристов», — считает премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров.

В связи с этим, Минэкономразвития РБ поручено в течение месяца представить план проекта туристического сбора и список территорий, за посещение которых будет взиматься плата. Предположительно, сбор введут к лету 2021 года.