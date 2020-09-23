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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назначен врио главы Бураевского района

ПОЛИТИКА

На должность временно исполняющего обязанности главы администрации Бураевского района назначен Гараев Рушан Кадимович. Ранее в течение 12 лет он возглавлял Татышлинский район. Напомним, прежний глава Бураевского района Рустам Исхаков ушел с должности несколько дней назад.

Гараев Рушан Кадимович родился 2 августа 1962 года. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия» и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «юриспруденция».

Работал в Татышлинском районе на разных должностях от инструктора и первого секретаря Татышлинского РК ВЛКСМ до начальника Татышлинского ДРСУ ГУП «Башкиравтодор» и главы администрации района. Заслуженный строитель Республики Башкортостан, отличник образования Республики Башкортостан, награждён Почетной грамотой Правительства Республики Башкортостан, Почетной грамотой Всемирного курултая башкир, Почетным знаком Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан «За особый вклад в развитие законодательства РБ», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», орденом «Дружбы народов» Республики Башкортостан.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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